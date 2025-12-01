Jeu de piste A la poursuite de Noël DS à la carte La Rochelle
Jeu de piste A la poursuite de Noël DS à la carte
Centre-ville La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
2025-12-22
Grand jeu de piste immersif dans La Rochelle sur le thème de Noël organisé par le City Club en partenariat avec la ville de La Rochelle.
Centre-ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com
English : Treasure hunt A la poursuite de Noël DS à la carte
Christmas in La Rochelle: lights, history and delicacies.
A unique adventure to immerse yourself in the magic of Christmas and awaken your taste buds with a honey tasting in a historic house in the town.
