Jeu de piste A la recherche de l’or blanc Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Jeu de piste A la recherche de l’or blanc

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

seulement pour toute l’équipe !

Début : 2026-02-07

fin : 2026-11-11

2026-02-07

Parcourez l’histoire de Brouage et de ses grands personnages aux 4 coins du village fortifié à votre rythme et librement !

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr

English : Treasure hunt: In search of white gold

Explore the history of Brouage and its great characters in the 4 corners of the fortified village at your own pace!

