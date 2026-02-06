Jeu de piste A la recherche de l’or blanc Brouage Marennes-Hiers-Brouage
Jeu de piste A la recherche de l’or blanc Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 7 février 2026.
Jeu de piste A la recherche de l’or blanc
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
seulement pour toute l’équipe !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-02-07
Parcourez l’histoire de Brouage et de ses grands personnages aux 4 coins du village fortifié à votre rythme et librement !
.
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Treasure hunt: In search of white gold
Explore the history of Brouage and its great characters in the 4 corners of the fortified village at your own pace!
L’événement Jeu de piste A la recherche de l’or blanc Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes