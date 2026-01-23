Jeu de piste | À la recherche des couleurs disparues Quai Cyrano Bergerac
Jeu de piste | À la recherche des couleurs disparues Quai Cyrano Bergerac samedi 7 février 2026.
Jeu de piste | À la recherche des couleurs disparues
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Carnaval est bientôt prêt… mais les couleurs se sont enfuies ! Les enfants doivent retrouver les couleurs du carnaval pour que la fête commence.
De 3 à 6 ans • Différents lots à gagner (chocolat, jeu, Expérience Cyrano…) • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
