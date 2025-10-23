Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Départ Office de tourisme de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 2025-10-23

Début : 2025-10-23 14:45:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Jeu de piste familial à Boyardville en itinérance sur les traces du petit Fort-Boyard perdu !

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’ADULTE(S)

Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English : Treasure hunt: In search of the lost Fort Boyard!

Family treasure hunt in Boyardville on the trail of the little lost Fort-Boyard!

BY RESERVATION ONLY. CHILDREN ACCOMPANIED BY ADULT(S)

German : Schnitzeljagd: Auf der Suche nach dem verlorenen Fort-Boyard!

Familien-Schnitzeljagd in Boyardville auf Wanderschaft auf den Spuren des verlorenen kleinen Fort-Boyard!

NUR MIT RESERVIERUNG. KINDER IN BEGLEITUNG EINES/R ERWACHSENEN

Italiano :

Caccia al tesoro in famiglia a Boyardville sulle tracce del piccolo Fort-Boyard perduto!

SOLO SU PRENOTAZIONE. BAMBINI ACCOMPAGNATI DA ADULTI

Espanol : En busca del tesoro: ¡en busca del fuerte Boyard perdido!

Búsqueda del tesoro en familia en Boyardville, ¡tras la pista del pequeño Fort-Boyard perdido!

SÓLO CON RESERVA PREVIA. NIÑOS ACOMPAÑADOS DE ADULTO(S)

L’événement Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes