Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Départ Office de tourisme de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu !
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-23 14:45:00
fin : 2025-10-23 17:00:00
2025-10-23 2025-10-30
Jeu de piste familial à Boyardville en itinérance sur les traces du petit Fort-Boyard perdu !
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’ADULTE(S)
Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
English : Treasure hunt: In search of the lost Fort Boyard!
Family treasure hunt in Boyardville on the trail of the little lost Fort-Boyard!
BY RESERVATION ONLY. CHILDREN ACCOMPANIED BY ADULT(S)
German : Schnitzeljagd: Auf der Suche nach dem verlorenen Fort-Boyard!
Familien-Schnitzeljagd in Boyardville auf Wanderschaft auf den Spuren des verlorenen kleinen Fort-Boyard!
NUR MIT RESERVIERUNG. KINDER IN BEGLEITUNG EINES/R ERWACHSENEN
Italiano :
Caccia al tesoro in famiglia a Boyardville sulle tracce del piccolo Fort-Boyard perduto!
SOLO SU PRENOTAZIONE. BAMBINI ACCOMPAGNATI DA ADULTI
Espanol : En busca del tesoro: ¡en busca del fuerte Boyard perdido!
Búsqueda del tesoro en familia en Boyardville, ¡tras la pista del pequeño Fort-Boyard perdido!
SÓLO CON RESERVA PREVIA. NIÑOS ACOMPAÑADOS DE ADULTO(S)
