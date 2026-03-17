Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Départ Office de tourisme de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron
Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Départ Office de tourisme de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron jeudi 9 avril 2026.
Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu !
Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:45:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-04
Jeu de piste familial à Boyardville en itinérance sur les traces du petit Fort-Boyard perdu !
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’ADULTE(S)
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Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
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English : Treasure hunt: In search of the lost Fort Boyard!
Family treasure hunt in Boyardville on the trail of the little lost Fort-Boyard!
BY RESERVATION ONLY. CHILDREN ACCOMPANIED BY ADULT(S)
L’événement Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes