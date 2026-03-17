Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Départ Office de tourisme de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu !

Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:45:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-04

Jeu de piste familial à Boyardville en itinérance sur les traces du petit Fort-Boyard perdu !

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’ADULTE(S)

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Départ Office de tourisme de Boyardville Boyardville Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

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English : Treasure hunt: In search of the lost Fort Boyard!

Family treasure hunt in Boyardville on the trail of the little lost Fort-Boyard!

BY RESERVATION ONLY. CHILDREN ACCOMPANIED BY ADULT(S)

L’événement Jeu de piste A la recherche du Fort-Boyard perdu ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes