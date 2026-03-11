Jeu de piste à Lannigou Rue de Rubalan Locquénolé
Jeu de piste à Lannigou Rue de Rubalan Locquénolé mardi 14 avril 2026.
Jeu de piste à Lannigou
Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 13:30:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Au cœur du bois de Lannigou qui domine la rivière de Morlaix, venez relever des défis lors d’un jeu de piste endiablé. Saurez-vous aller jusqu’au bout pour résoudre l’énigme finale ?
Rdv à l’entrée du parc Ty Guénolé, rue de Rubalan, à Locquénolé. Forts dénivelés. Prévoir un crayon. Départs toutes les 15 minutes entre 10h30-12h et 13h30-15h30. Durée 1h30.
Sur inscription.
Dès 6 ans. .
Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Jeu de piste à Lannigou
L’événement Jeu de piste à Lannigou Locquénolé a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BAIE DE MORLAIX