Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux Rdv devant l’office de tourisme Plobannalec-Lesconil
Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux Rdv devant l’office de tourisme Plobannalec-Lesconil jeudi 12 février 2026.
Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux
Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Notre arrière-grand-oncle Archibald se livre à une enquête pour découvrir l’identité d’un homme prestigieux qui a séjourné à Lesconil.
Il a besoin de votre aide pour décrypter les énigmes et trouver les mots de passe qui lui permettront d’éclaircir ce mystère et de découvrir l’histoire du port de Lesconil.
A partager en famille (ado, enfant à partir de 8 ans) ou entre amis.
Activité adaptée aux enfants maîtrisant la lecture (8 ans). Les enfants à partir de 6 ans pourront faire quelques activités et aider leurs aînés.
Une balade insolite dans la ville
Un autre regard porté sur la ville
Durée = 1h30 à 2h selon la rapidité des participants
Matériel à prévoir
Des chaussures de marche
Des vêtements adaptés à la météo
Un appareil photo numérique ou un smartphone
Poussettes et fauteuils roulants pourront circuler. Cependant certains trottoirs sont étroits, certains passages sont des chemins caillouteux.
Les chiens sont tolérés durant l’activité s’ils sont tenus en laisse.
Réservation obligatoire sur le site internet ou dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud.
Organisé par les ArchiKurieux. .
Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux
L’événement Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Destination Pays Bigouden