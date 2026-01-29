Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux Rdv devant l’office de tourisme Plobannalec-Lesconil

Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux

Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Notre arrière-grand-oncle Archibald se livre à une enquête pour découvrir l’identité d’un homme prestigieux qui a séjourné à Lesconil.

Il a besoin de votre aide pour décrypter les énigmes et trouver les mots de passe qui lui permettront d’éclaircir ce mystère et de découvrir l’histoire du port de Lesconil.

A partager en famille (ado, enfant à partir de 8 ans) ou entre amis.

Activité adaptée aux enfants maîtrisant la lecture (8 ans). Les enfants à partir de 6 ans pourront faire quelques activités et aider leurs aînés.

Une balade insolite dans la ville

Un autre regard porté sur la ville

Durée = 1h30 à 2h selon la rapidité des participants

Matériel à prévoir

Des chaussures de marche

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Poussettes et fauteuils roulants pourront circuler. Cependant certains trottoirs sont étroits, certains passages sont des chemins caillouteux.

Les chiens sont tolérés durant l’activité s’ils sont tenus en laisse.

Réservation obligatoire sur le site internet ou dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud.

Organisé par les ArchiKurieux. .

Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux

L’événement Jeu de piste à Lesconil avec Les Archi Kurieux Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Destination Pays Bigouden