Jeu de piste à l’étang Fouché Rue du 8 Mai 1945 Arnay-le-Duc

Jeu de piste à l'étang Fouché

Jeu de piste à l’étang Fouché

Rue du 8 Mai 1945 Etang Fouché Arnay-le-Duc Côte-d'Or

Gratuit

2025-07-23 15:00:00

2025-07-23 17:30:00

2025-07-23

Venez découvrir l’étang Fouché, en découvrir la faune et la flore variée, leurs vertus, grâce à un petit jeu de piste le long du chemin énigmes, observations, devinettes…idéal à faire en famille !

Entre 15h00 et 17h30, vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, par l’animatrice du CPIE distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner…ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !

Durée du rallye +/- 45 min.

Venez nombreux ! .

