JEU DE PISTE À MONTPLAISIR Lodève samedi 20 septembre 2025.

Plongez dans un jeu de piste captivant au domaine de Montplaisir entre jardin à la française et recoins romantiques, résolvez des énigmes tout en explorant ce site patrimonial d’exception.

À partir de 7 ans.

Le programme complet des JEP2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

Route de Bédarieux Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Immerse yourself in a captivating treasure hunt at the Montplaisir estate: from formal gardens to romantic corners, solve riddles as you explore this exceptional heritage site.

German :

Tauchen Sie ein in eine fesselnde Schnitzeljagd auf der Domaine de Montplaisir: Zwischen französischen Gärten und romantischen Winkeln müssen Sie Rätsel lösen, während Sie dieses außergewöhnliche Kulturerbe erkunden.

Italiano :

Immergetevi in un’avvincente caccia al tesoro nella tenuta di Montplaisir: dai giardini formali agli angoli romantici, risolvete gli enigmi esplorando questo eccezionale patrimonio.

Espanol :

Sumérjase en una cautivadora búsqueda del tesoro en la finca de Montplaisir: desde jardines formales hasta rincones románticos, resuelva los enigmas mientras explora este patrimonio excepcional.

