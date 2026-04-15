Jeu de piste à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven
Jeu de piste à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven mercredi 15 avril 2026.
Jeu de piste à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven 15 avril et 3 mai Réservation obligatoire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.
**A PARTIR DE 8 ANS.**
Notre arrière-grand-oncle, Archibald, lors de l’une de ses balades à Pont-Aven a croisé le chemin de Paul Gauguin. Ils sont devenus de proches amis à tel point que Paul lui aurait confié un important secret qu’Archibald a soigneusement conservé dans une petite boîte cadenassée. Jamais personne n’a su de quoi il s’agissait …
Serez-vous capable de le découvrir ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T16:00:00.000+02:00
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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=274789&rwstep=product
Les Archi Kurieux pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère
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