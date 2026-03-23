Jeu de piste à Quimper Les Archi Kurieux Quimper 6 avril et 4 mai Réservation obligatoire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Résolvez les énigmes sur le patrimoine et l’histoire du centre de Quimper pour trouver les codes secrets. Au programme : code à déchiffrer, matériel à manipuler et énigmes variées.

**A PARTIR DE 8 ANS**

Notre arrière-grand-oncle, Archibald, fin connaisseur de l’Histoire de Quimper avait découvert l’emplacement d’une ancienne forteresse, désormais oubliée de tous. Il a jalousement conservé l’adresse de cet ancien château dans un objet crypté que personne n’a réussi à ouvrir depuis sa disparition.

Nous avons besoin de votre aide pour que puisse être partagée sa découverte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-04T16:00:00.000+02:00

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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=274736&rwstep=product

Les Archi Kurieux Quimper La Tourelle Quimper 29000 Finistère



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