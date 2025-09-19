Jeu de piste à Saint-Pierre, Pompéi des Antilles La Maison de la Bourse Saint-Pierre

Jeu de piste à Saint-Pierre, Pompéi des Antilles 19 – 21 septembre La Maison de la Bourse

Gratuit, accessibles aux enfants à partir de 10 ans, enfants accompagnés par des adultes. Se munir d’un smartphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

Découvrez la ville de Saint-Pierre, son patrimoine architectual, ses monuments historiques, son histoire exceptionelle…et tout ça de maniere ludique ! Téléchargez l’application gratuite Geogaming et, muni de votre smartphone, résolvez des énigmes, répondez à des questions et amusez-vous en découvrant !

La Maison de la Bourse Place Bertin, 97250 Saint-Pierre Martinique Saint-Pierre 97250 0596 78 10 39 http://www.saintpierre-mq.fr Le bâtiment actuel est dû à Gérard Jacqua, architecte des bâtiments de France.

Il s’agit de la reconstruction à l’identique et sur ses fondations d’origine de la chambre de commerce détruite par les éruptions de 1902.

Cette reconstruction avait pour objectifs :

– de restituer un bâtiment, véritable archétype de l’architecture créole et témoin du raffinement et de la prospérité de Saint-Pierre à la fin du XIXe siècle ;

– d’offrir à la ville un lieu d’information touristique, d’exposition et de rencontres ;

– de participer à la requalification de la place Bertin et à la dynamisation du centre-bourg.

C’est aujourd’hui un espace municipal affecté au service patrimoine de la Ville de Saint-Pierre, labellisée ville d’art et d’histoire.

Service Culture Patrimoine Tourisme ville de Saint-Pierre