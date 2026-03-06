Jeu de piste à Saint-Quentin Lupin dans la Ville

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jouez à Lupn dans la ville, une aventure ludique et scénarisée !

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac Lupin dans la ville (fourni pour chaque équipe au début de l’événement).

Incarnez le célèbre voleur Arsène Lupin et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

Arsène Lupin contre la Reine Victoria

Le célèbre Arsène Lupin n’est pas rentré les mains vides de son récent voyage à Londres puisqu’il est parvenu à dérober le somptueux diamant Koh-I-noor. Ce joyau de la couronne d’Angleterre offre un nouveau défi au gentleman cambrioleur échapper à la vigilance de la Reine Victoria, et le rendre au Maharajah son légitime propriétaire. S’il réussit, le Maharajah saura sans doute être fort généreux…

Mais la Reine Victoria ne compte pas se laisser faire ! Plus que le bijou, c’est la réputation de la couronne d’Angleterre qui en dépend ! La Reine Victoria se lance alors elle-même à la poursuite du plus célèbre des cambrioleurs Arsène Lupin, qui est là, dans cette ville. Ce diamant doit définitivement revenir à Londres, promesse royale !

Infos pratiques

2h30 en moyenne.

Départ prévus à 13h30, 14h et 14h30.

0€ enfants (-12 ans) 10€ adolescents (12-15ans) 19€ adulte, -10€ de réduction pour une équipe de 5 joueurs ou +.

Le jour même, équipez-vous d’un smartphone bien chargé, un par équipe.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

English :

Play Lupn in the City, a fun, scripted adventure!

Solve puzzles of logic, observation and dexterity in this enigma trail game for an afternoon. Take part in our cooperative game with your smartphone, the game booklet and the Lupin in the City bag (provided for each team at the start of the event).

Play the role of the famous thief Arsène Lupin and experience an escape game full of pitfalls. Discover the city in a fun way, with family or friends, at your own pace or as a challenge.

Arsène Lupin versus Queen Victoria

The famous Arsène Lupin did not return empty-handed from his recent trip to London, having succeeded in stealing the sumptuous Koh-I-noor diamond. This jewel in the crown of England presents the gentleman burglar with a new challenge: to escape the vigilance of Queen Victoria, and return it to the Maharajah, its rightful owner. If he succeeds, the Maharajah will no doubt be very generous…

But Queen Victoria has no intention of letting him! More than the jewel itself, the reputation of the English crown depends on it! So Queen Victoria herself sets off in pursuit of the most notorious of burglars: Arsène Lupin, who is right here in this very city. The diamond must be returned to London, royal promise!

Practical info

2h30 on average.

Departures at 1:30pm, 2pm and 2:30pm.

0? children (under 12) 10? teenagers (12-15) 19? adults, -10? discount for teams of 5 players or more.

On the day itself, bring a fully-charged smartphone, one per team.

