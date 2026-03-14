Jeu de piste | À travers Bergerac Quai Cyrano Bergerac
Jeu de piste | À travers Bergerac Quai Cyrano Bergerac samedi 4 avril 2026.
Jeu de piste | À travers Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Un mystérieux agent secret, le fameux Poussin 00Œuf, a semé 10 œufs codés dans les vitrines complices de la ville.
En retrouvant chaque indice, les enfants pourront découvrir son vrai nom… et percer enfin l’identité de l’Agent 00Œuf !
De 6 à 10 ans • Sans réservation • Départ depuis l’Office de Tourisme • En partenariat avec la Fédération des Commerçants de Bergerac .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Jeu de piste | À travers Bergerac
L’événement Jeu de piste | À travers Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides