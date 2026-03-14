Jeu de piste | À travers Bergerac Quai Cyrano Bergerac

Jeu de piste | À travers Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Un mystérieux agent secret, le fameux Poussin 00Œuf, a semé 10 œufs codés dans les vitrines complices de la ville.

En retrouvant chaque indice, les enfants pourront découvrir son vrai nom… et percer enfin l’identité de l’Agent 00Œuf !

De 6 à 10 ans • Sans réservation • Départ depuis l’Office de Tourisme • En partenariat avec la Fédération des Commerçants de Bergerac .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Jeu de piste | À travers Bergerac

L’événement Jeu de piste | À travers Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides