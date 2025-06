Essonne

Jeu de piste à Versailles Samedi 5 juillet, 10h30 Maison Jacques-Tati Essonne

Samedi 5 juillet : Jeu de Piste à Versailles pour petit·e·s et grand·e·s

Horaires de 10h30 à 17h00 max dont pause pique-nique.

Rendez-vous à 9H30 à Orsay pour partir en covoiturage et retour vers 17h00 à Orsay. Découvrez au cours d’un jeu de piste ludique les nombreuses curiosités de la ville de Versailles crée suite à la construction du château par Louis XIV. Les accompagnateur·ice·s vous accompagneront pour faire en sorte que cette recherche soit amusante et fructueuse pour tous les groupes.

Intervenant : Alain Soubelet (ABON, association partenaire)

Tout public, famille à partir de 8 ans, le jeu de piste comporte 3 heures de marche facile entrecoupées de temps de réflexion pour deviner la prochaine étape. Chaussures confortables recommandées, prévoir pique-nique avec boisson, et un stylo.

Maison Jacques-Tati 14 bis avenue Saint-Laurent 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France 01 69 82 60 00 http://www.mjctati.fr [{« type »: « email », « value »: « ateliers@mjctati.fr »}] MJC-CS Jacques Tati. Tout public.

©Service communication MJC-CS Jacques Tati / Photo : Xavier Qyx