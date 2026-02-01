Jeu de Piste Archikurieux à Melgven Melgven

Jeu de Piste Archikurieux à Melgven

Parking du centre, 1 Route de Cadol, Melgven Finistère

A PARTIR DE 8 ANS

Résolvez une à une les énigmes sur le patrimoine et l’histoire du village de Melgven pour trouver le code secret et libérer les prochaines étapes de votre parcours. Au programme de votre balade ludique code à déchiffrer, matériel à manipuler et énigmes variées (au-delà du fameux question/réponse).

Chaque famille dispose de son propre parcours de visite afin d’éviter que tous les groupes ne se suivent.

L’animateur qui vous accueille vous présentera le matériel et le principe du jeu et restera sur place pendant toute la durée de votre jeu pour vous donner un coup de pouce en cas de besoin.

Payant pour toute personne présente âgée de 8 ans et + .

Parking du centre, 1 Route de Cadol, Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

