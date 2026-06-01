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Jeu de piste Archikurieux Concarneau

Jeu de piste Archikurieux Concarneau vendredi 14 août 2026.

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Concarneau

Jeu de piste Archikurieux

Office de Tourisme Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Les remparts de Concarneau sont menacés de destruction. Un collectif de peintres participe à leur sauvegarde mais chacun s’attribue la réussite de l’opération. Notre arrière grand-oncle, Archibald, secrétaire de Mairie à l’époque a pris soin de consigner une preuve irréfutable de l’identité du héros de Concarneau dans un mystérieux objet crypté. Parviendrez vous à découvrir cette preuve en résolvant la dizaine d’énigmes sur l’histoire et les bâtiments emblématiques de la ville close de Concarneau.
A partager en famille ou entre amis, une visite ludique et insolite, du matériel original et des énigmes variées. Organisé par les Archikurieux.
A partir de 8 ans
Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne.   .

Office de Tourisme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60 

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English :

L’événement Jeu de piste Archikurieux Concarneau a été mis à jour le 2026-06-01 par OTC CCA

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