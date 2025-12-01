Jeu de piste Archikurieux

Pont-Aven Finistère

2025-12-23 14:00:00

2025-12-23

D’énigmes en énigmes, parcourez le village à la découverte de son histoire et de ses bâtiments emblématiques. Chaque énigme vous indiquera la poche à ouvrir pour poursuivre votre aventure. Une visite ludique et familiale dans le village qui a accueilli les peintres comme Gauguin ou Sérusier.

Durant cette activité, vous êtes autonomes sur l’ensemble du parcours. Chaque famille dispose de son propre parcours de visite afin d’éviter que tous les groupes ne se suivent.

L’animateur qui vous accueille vous présentera le matériel et le principe du jeu et restera sur place pendant toute la durée de votre jeu pour vous donner un coup de pouce en cas de besoin.

A partir de 8 ans, différents niveaux possibles.

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme. .

+33 6 41 57 78 60

