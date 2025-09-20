Jeu de piste « Art’chitecture ou quand l’art et l’architecture se rencontrent ! » Musée des beaux-arts Libourne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Que diriez-vous d’un jeu de piste grandeur nature ? Des énigmes captivantes sont à résoudre et des découvertes fascinantes à contempler pour percer les secrets de l’architecture de l’hôtel de ville qui abrite le musée.

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Libournais.

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 55 33 44 »}] L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Age.

© Musée des Beaux Arts de Libourne