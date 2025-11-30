Jeu de piste au Château de St Germain de Confolens Confolens
Château de Saint-Germain Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez en famille avec vos enfants ou vos amis passer un agréable moment en participant à notre jeu de piste et en profiter pour aller en suite, faire un tour au marché place Jean Teillé devant la boutique À tout❤️ et Chez Naomi.
Château de Saint-Germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81
English :
Come along with your family, children or friends and have a great time taking part in our treasure hunt, and then take a stroll around the Place Jean Teillé market in front of the À tout?? boutique and Chez Naomi.
German :
Kommen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Kindern oder Ihren Freunden und verbringen Sie einen angenehmen Moment, indem Sie an unserer Schnitzeljagd teilnehmen und anschließend einen Spaziergang über den Markt auf dem Place Jean Teillé vor der Boutique À tout?? und Chez Naomi machen.
Italiano :
Venite in famiglia con i vostri bambini o amici e divertitevi a partecipare alla nostra caccia al tesoro, per poi passeggiare nel mercato di Place Jean Teillé davanti ai negozi À tout?? e Chez Naomi.
Espanol :
Venga en familia con sus hijos o amigos y diviértase participando en nuestra búsqueda del tesoro, y después dé un paseo por el mercado de la plaza Jean Teillé, frente a las tiendas À tout?? y Chez Naomi.
