Jeu de piste Au cœur des formes La Cité du Lait Laval

Jeu de piste Au cœur des formes Dimanche 21 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Livret de jeu pour les familles : glisse-toi dans la peau d’un apprenti « fromtologue » et tente de décrocher ton diplôme !

Cette enquête est accessible même au plus jeune et vous à la découverte du site.

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Journées européennes du patrimoine 2025

