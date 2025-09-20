Jeu de piste « Au fil de l’eau » Maison des sources Mauléon-Barousse

Jeu de piste « Au fil de l’eau » 20 et 21 septembre Maison des sources Hautes-Pyrénées

10 euros/livret

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le coffre mystère de la Maison des Sources

Un coffre a été découvert à la Maison des Sources… Mais à qui appartient-il et que renferme-t-il ?

Pour le savoir, partez à la recherche du code secret en suivant les témoignages des habitants de Mauléon-Barousse. Au fil de l’eau et de ses mystères, vous découvrirez les indices pour l’ouvrir…

Public : à partir de 6 ans

Durée : 1 h – activité en autonomie

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

