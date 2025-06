Jeu de piste au jardin de Cocagne – Le Bruchet Monistrol-sur-Loire 23 juillet 2025 09:30

Haute-Loire

Jeu de piste au jardin de Cocagne Le Bruchet Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 09:30:00

fin : 2025-07-23 11:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Jeu de piste en équipe avec des énigmes à découvrir. Dans les jardins Au fil de l’eau Jardin de Cocagne (champs, serres, chemins) une façon amusante de découvrir le maraîchage biologique. L’activité se terminera par une dégustation. Sur réservation.

Le Bruchet Jardin de Cocagne

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Team treasure hunt with riddles to discover. In the Au fil de l?eau Jardin de Cocagne gardens (fields, greenhouses, paths) a fun way to discover organic market gardening. The activity ends with a tasting. Reservations required.

German :

Schnitzeljagd im Team mit Rätseln, die es zu entdecken gilt. In den Gärten Au fil de l’eau Jardin de Cocagne (Felder, Gewächshäuser, Wege) eine unterhaltsame Art, den biologischen Gemüseanbau zu entdecken. Die Aktivität endet mit einer Verkostung. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Caccia al tesoro a squadre con indovinelli da scoprire. Nei giardini di Au fil de l’eau Jardin de Cocagne (campi, serre, sentieri) un modo divertente per scoprire l’orticoltura biologica. L’attività si conclude con una degustazione. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Búsqueda del tesoro en equipo con acertijos por descubrir. En los jardines Au fil de l’eau Jardin de Cocagne (campos, invernaderos, senderos) una forma divertida de descubrir la horticultura ecológica. La actividad termina con una degustación. Reserva obligatoria.

L’événement Jeu de piste au jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron