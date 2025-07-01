Jeu de piste au jardin public Châteauroux

Jeu de piste au jardin public Châteauroux mardi 1 juillet 2025.

Jeu de piste au jardin public

106 Avenue Marcel Lemoine Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Début : Samedi 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

2025-07-01 2025-09-01

Suis Grelet, une petite fadette qui habite le Jardin Public de Châteauroux. Haute comme trois pouces, elle t’emmène découvrir ses amis les plantes, les arbres et les fleurs qui vivent avec elle !

Profitez en famille du jardin public de Châteauroux, comme vous ne l’avez jamais vu ! Lieu de vie incontournable de la ville, cet espace naturel privilégié et très apprécié a bien des secrets à vous révéler. Munis d’un livret-jeu, observez la nature tout autour de vous et répondez à toutes les petites énigmes qui vous seront proposées. Une animation ludique à réaliser en famille pour aborder la nature autrement tout en se promenant ! Le livret-jeu est à retirer en amont à l’office de tourisme (2 place de la République 36000 Châteauroux). 7 .

106 Avenue Marcel Lemoine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

For all nature lovers, we’ve got a great new treasure hunt in the public garden!

German :

Für alle Naturliebhaber erwartet Sie eine sehr schöne Neuheit mit unserer Schnitzeljagd im öffentlichen Garten!

Italiano :

Seguite Grelet, una piccola fadette che vive nel Jardin Public di Châteauroux. Alta tre centimetri, vi porterà a scoprire i suoi amici, le piante, gli alberi e i fiori che vivono con lei!

Espanol :

A todos los amantes de la naturaleza les espera una nueva búsqueda del tesoro en el jardín público

L’événement Jeu de piste au jardin public Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme