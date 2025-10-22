Jeu de piste au Marais du Pont des Morands Pont des Morands Saint-Eusèbe

Jeu de piste au Marais du Pont des Morands Pont des Morands Saint-Eusèbe mercredi 22 octobre 2025.

Jeu de piste au Marais du Pont des Morands

Pont des Morands Marais du Pont des Morands Saint-Eusèbe Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Un marais aux portes de la ville, des hectares de nature discrète et préservée derrière les arbres…ça vous intéresse ?

Le marais du Pont des Morands est un site ouvert au public, et le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu de piste découverte énigmes, observations, devinettes…idéal à faire en famille !

Entre 14h et 16h le mercredi, vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animatrice du CPIE distribution du livret de jeu, quelques consignes à vous donner… ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !

Durée du rallye +/- 40 min.

Venez nombreux participer ! Ouvert à tous et gratuit !

Rendez-vous sur le platelage du marais côté route, et côté canal (petit parking au bord de la route, avant de rentrer dans la ZI).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. .

Pont des Morands Marais du Pont des Morands Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste au Marais du Pont des Morands Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-10-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)