Jeu de piste au Mont Saint-Germain, Mont Saint-Germain, Châtel-Saint-Germain

Informations pratiques

Jeu de piste au Mont Saint-Germain 19 et 20 septembre Mont Saint-Germain Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un jeu de piste sera proposé aux familles en s’appuyant sur les panneaux explicatifs présents sur le site. Il sera composé d’énigmes et de mots à découvrir tout au long du parcours. Le jeu sera mis à disposition sur le site internet de la mairie, permettant ainsi aux visiteurs de réaliser cette activité librement et à leur rythme lors de leur visite.

Mont Saint-Germain route de Verneville 57160 Châtel-Saint-Germain Châtel-Saint-Germain 57160 Moselle Grand Est http://www.chatel-saint-germain.fr/ Le site archéologique du village de Châtel-Saint-Germain domine, au nord, la vallée de Montvaux. Il rassemble à lui seul, une grande variété de vestiges d’époques très diverses.

La première partie du site abrite les vestiges d’une zone d’habitation gauloise (IVe-IIe siècle av. J.-C.).

La nécropole Mérovingienne (VIe-VIIe siècle) constitue la seconde vague d’occupation.

L’originalité de cet incroyable cimetière de près de 374 tombes, c’est son emplacement très inhabituel, juché à 300 mètres de haut ! Les différentes campagnes de fouilles attestent de la richesse du mobilier funéraire (sarcophages, coffres en pierre).

Si l’attrait historique du site est indéniable, la beauté de son cadre naturel (entre talus, bois et clairière), contribue également à son succès touristique.

Un jeu de piste sera proposé aux familles en s’appuyant sur les panneaux explicatifs présents sur le site. Il sera composé d’énigmes et de mots à découvrir tout au long du parcours. Le jeu sera mis à…

© Denis Fogelgesang