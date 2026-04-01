Jeu de Piste au Musée (+6 ans) | Maison du Potier Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Jeu de Piste au Musée (+6 ans) | Maison du Potier

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-04-16 17:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Jeu de Piste au Musée (+6 ans) | Pour devenir un véritable apprenti potier.ère

Découvrez le musée sous une forme ludique et vivante en aidant le/la maître potier.ère à réunir tout ce dont il a besoin pour fabriquer ses pots. Sous la forme d’un jeu de piste, à travers jeux et quizz, vous apprendrez des notions depuis l’élaboration de la terre jusqu’au façonnage et à la cuisson des pots ! Vous vous initierez même en modelant et décorant votre pot. Il sera cuit et vous pourrez le récupérer 1 mois plus tard pour y boire vos meilleures boissons.

Tarif 12€/enfant (la cuisson est comprise dans le tarif)

Comptez 1 mois de délai pour récupérer la création de votre enfant. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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Jeu de Piste au Musée (+6 ans) | To become a real potter’s apprentice

L’événement Jeu de Piste au Musée (+6 ans) | Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Anjou tourisme & attractivité