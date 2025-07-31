Jeu de piste au musée du Textile et de la Mode Cholet

Jeu de piste au musée du Textile et de la Mode Cholet jeudi 14 août 2025.

Jeu de piste au musée du Textile et de la Mode

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

2025-08-14 2025-08-21

Pour partager un bon moment en famille, rien de mieux que se perdre dans une usine du XIXème siècle. Enfants à partir de 7 ans.

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.

Infos au 02 72 77 22 50

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

English :

There’s nothing like getting lost in a 19th-century factory to share a good time with the whole family. Children aged 7 and over.

Free admission for children and an accompanying adult.

Information on 02 72 77 22 50

German :

Um einen schönen Moment mit der Familie zu teilen, gibt es nichts Besseres, als sich in einer Fabrik des 19. Jahrhunderts zu verirren. Kinder ab 7 Jahren.

Freier Eintritt für Kinder und eine Begleitperson.

Infos unter 02 72 77 22 50

Italiano :

Non c’è niente di meglio che perdersi in una fabbrica del XIX secolo per una divertente giornata in famiglia. Bambini a partire dai 7 anni.

Ingresso gratuito per i bambini e un adulto accompagnatore.

Informazioni al numero 02 72 77 22 50

Espanol :

No hay nada como perderse en una fábrica del siglo XIX para pasar un divertido día en familia. A partir de 7 años.

Entrada gratuita para niños y un adulto acompañante.

Información en el 02 72 77 22 50

