Jeu de piste au musée ! Musée des beaux-arts Agen

Jeu de piste au musée ! 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Muni.e.s d’un livret-jeux (à récupérer à l’accueil du musée), partez en famille à la découverte de l’architecture et de l’histoire du musée des Beaux-Arts d’Agen. Parcourez, observez et résolvez les énigmes !

Jeune public, familles, en autonomie.

Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

