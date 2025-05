Jeu de piste au sommet – Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle, 1 juillet 2025 13:30, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Vosges

Jeu de piste au sommet Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace 42 Route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 13:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

2025-07-01

Dans le cadre du programme d’animations estivales édité par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges partez à la découverte du sommet du Ballon d’Alsace, en autonomie. Kit et règle du jeu sur demande à la Maison du Ballon d’Alsace (derniers départs à 16h).Tout public

Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace 42 Route du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 84 29 18 12

English :

As part of the summer program published by the Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, discover the summit of the Ballon d’Alsace on your own. Kit and rules available on request from the Maison du Ballon d’Alsace (last departure at 4pm).

German :

Im Rahmen des Sommerprogramms, das vom Regionalen Naturpark Ballons des Vosges herausgegeben wird: Entdecken Sie den Gipfel des Ballon d’Alsace auf eigene Faust. Kit und Spielregeln auf Anfrage im Maison du Ballon d’Alsace (letzte Abfahrt um 16 Uhr).

Italiano :

Nell’ambito del programma di eventi estivi pubblicato dal Parco Naturale Regionale dei Ballons des Vosges: scoprite da soli la cima del Ballon d’Alsace. Kit e regole del gioco su richiesta alla Maison du Ballon d’Alsace (ultime partenze alle 16.00).

Espanol :

En el marco del programa de manifestaciones estivales editado por el Parque Natural Regional de Ballons des Vosges: descubra por su cuenta la cima del Ballon d’Alsace. Kit y reglas del juego a petición en la Maison du Ballon d’Alsace (últimas salidas a las 16 h).

