Jeu de piste au théâtre L’Avant-Scène Cognac Cognac

Jeu de piste au théâtre Samedi 20 septembre, 14h00 L’Avant-Scène Cognac Charente

Gratuit, à partir de 7 ans, enfant accompagné obligatoirement d’un adulte. Sans réservation.

Venez (re)découvrir le théâtre autrement !

Jeu de piste (à partir de 7 ans)

De 14h à 16h, place au jeu avec une visite ludique sous forme de jeu de piste : petits et grands explorateurs sont invités à percer les secrets du lieu à leur rythme, en famille ou entre amis.

Une manière originale et amusante de découvrir les coulisses du théâtre !

Durée estimée : 45 min à 1h30 (selon votre sagacité !)

À partir de 7 ans (tout enfant doit être accompagné d’un adulte)

Renseignements : 05 45 82 99 26

rp@avantscene.com

L'Avant-Scène Cognac 1 Place Robert Schuman, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545821724

Durant une partie du XIXe siècle, le théâtre est un établissement privé qui reçoit des subventions municipales. Pourtant, le désir de la ville de se doter d'un édifice de spectacle apparaît souvent dans les discussions du conseil. A partir de 1899, l'architecte de la ville, Lucien Roy, étudie le transfert de la salle de réunions publiques à l'emplacement de l'ancien château d'eau, inutilisé depuis 1885. Cette nouvelle salle de spectacles occupe exactement ce site. Une 1e restauration du théâtre a lieu entre 1962 et 63. Les derniers travaux de rénovation ont lieu en 2000 avec la construction de bureaux, la rénovation de la grande salle et la construction de la petite salle. Créée en 1989, L'Avant-Scène Cognac est une association culturelle gérant le théâtre qui propose une programmation pluridisciplinaire. Elle propose aussi au public un festival d'arts de rue, Coup de Chauffe, en septembre et qui fêtait 30 ans en 2024. Parking sur la place et rue Marchadier. Places parking PMR immédiatement à proximité de l'entrée (cheminement entier accessible PMR).

Théâtre2023 © Drone Avant Scène Cognac