Jeu de piste au village Village de Belcastel Belcastel

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

️ Jeu de piste « Alzias et le trésor de Belcastel »

Découvrez Belcastel de façon ludique grâce à un jeu de piste pour enfants de 6 à 12 ans.

Ce parcours amusant vous fera explorer :

les ruelles pavées,

l’église,

le four à pain,

et plonger dans l’histoire du château.

Une expérience familiale idéale pour découvrir un patrimoine médiéval d’une richesse exceptionnelle.

Le jeu est disponible gratuitement à l’Office de tourisme de Belcastel.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

© Office de tourisme du Pays Rignacois