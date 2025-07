JEU DE PISTE avenue de Bénabarre Aurignac

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Partez sur la piste du mammouth, suivez les indices et retrouvez l’objet disparu.

Départ entre 14h et 16h.

À partir de 4 ans.

Prévoir des chaussures de marche et de l’eau !

Annulé en cas de pluie. 5 .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Follow the clues and find the missing object.

German :

Begeben Sie sich auf die Spur des Mammuts, folgen Sie den Hinweisen und finden Sie den verschwundenen Gegenstand.

Italiano :

Mettetevi sulle tracce del mammut, seguite gli indizi e trovate l’oggetto mancante.

Espanol :

Ponte en marcha tras la pista del mamut, sigue las pistas y encuentra el objeto desaparecido.

