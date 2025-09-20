Jeu de piste autour des bâtiments de l’habitation Murat Ecomusée de Marie Galante Marie Galante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’objectif est de faire (re)découvir les différents bâtiments de l’habitation Murat et de trouver 7 lettres pour former un mot en lien avec l’architecture.

Ecomusée de Marie Galante Marie galante Habitation Murat Marie Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 97 48 68 L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes médicinales. La maison principale, récemment restaurée, présente dans une nouvelle muséographie les collections de l’écomusée.

Classé au titre des Monuments Historiques

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ecomusée de Marie-Galante