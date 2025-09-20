Jeu de piste aux Archives Archives départementales des Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Jeu de piste aux Archives Archives départementales des Côtes d'Armor Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste en famille à partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dimanche 22 août 1909, à 19h50, le train Guingamp-Plouha déraille non loin de la gare de Guingamp. A la suite de cet accident, une valise, contenant plusieurs documents, a été oubliée le long de la voie ferrée. A l’époque, les Chemins de Fer des Côtes-du-Nord ne sont pas parvenus à retrouver son propriétaire. Menez l’enquête aux Archives, et découvrez l’identité de son / sa propriétaire !

Archives départementales des Côtes d'Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc

