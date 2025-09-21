Jeu de piste « Avant la prochaine levée… » Archives départementales des Vosges Epinal

Jeu de piste « Avant la prochaine levée… » Archives départementales des Vosges Epinal dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Vous êtes la nouvelle équipe de magasiniers aux Archives départementales, et l’heure de votre levée approche.

Vous avez 45 minutes pour vous repérer dans les couloirs des Archives, trouver le document et l’apporter en salle de lecture.

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, 88000 Épinal Epinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ Les Archives départementales des Vosges sont situées au Saut-le-Cerf à Épinal. Les coulisses du bâtiment sont ouvertes au grand public uniquement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Parkings gratuits.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CD88