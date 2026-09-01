Informations pratiques

Yutz

Jeu de piste Avant le lever du rideau

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 17:15:00

fin : 2026-09-20 18:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

JEU DE PISTE : AVANT LE LEVER DU RIDEAU…

Dans une heure, les spectateurs prendront place pour découvrir le spectacle « L’Ombre de Victor Hugo ».

Mais quelque chose ne tourne pas rond… les éléments du décor ont disparu ! des énigmes mystérieuses sont cachées dans le bâtiment. Sans eux, impossible de donner vie à a scène… le spectacle est en danger !Tout public

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126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

TREASURE HUNT: BEFORE THE CURTAIN RISES…

In an hour, the audience will take their seats to see the show « The Shadow of Victor Hugo. »

But something isn’t quite right… Parts of the set have disappeared! Mysterious clues are hidden throughout the building. Without them, how can the scene come to life? The show is in danger!

L’événement Jeu de piste Avant le lever du rideau Yutz a été mis à jour le 2026-09-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME