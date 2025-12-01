Jeu de piste avec les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy
Jeu de piste avec les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy dimanche 28 décembre 2025.
Jeu de piste avec les Archi Kurieux
Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 14:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Une nouvelle expérience de visite proposée par les Archi Kurieux, à la fois culturelle et ludique. Embarquez tous ensemble, petits et grands, à la découverte de l’Île-Tudy et de son Histoire et vivez une visite inédite. Ce village de pêcheurs vous délivrera un à un tous ses secrets. Au programme de votre balade ludique code à déchiffrer, matériel à manipuler et énigmes variées.
Un animateur vous présentera le matériel et le concept original du jeu puis vous partirez, par équipes, à la recherche des indices. Vous serez indépendants et autonomes sur votre parcours mais l’animateur reste présent en ville pendant toute la durée de l’activité pour vous guider vers la bonne réponse en cas de besoin.
Une fois le jeu terminé, les enfants recevront une surprise qui leur rappellera les moments marquants de leur aventure.
Plusieurs niveaux famille (adultes + enfants de 8 à 12 ans) ou adultes et ados (à partir de 14 ans).
Matériel à prévoir
Des chaussures de marche (on marche entre 2 et 3 km)
Des vêtements adaptés à la météo
Un appareil photo numérique ou un smartphone
Accessible aux poussettes
Accessible aux fauteuils roulants
Chiens tolérés si tenus en laisse
Réservation obligatoire sur le site internet des Archi Kurieux ou dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud. .
Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeu de piste avec les Archi Kurieux Île-Tudy a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Destination Pays Bigouden