Jeu de piste avec les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy

Jeu de piste avec les Archi Kurieux

Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 14:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Une nouvelle expérience de visite proposée par les Archi Kurieux, à la fois culturelle et ludique. Embarquez tous ensemble, petits et grands, à la découverte de l’Île-Tudy et de son Histoire et vivez une visite inédite. Ce village de pêcheurs vous délivrera un à un tous ses secrets. Au programme de votre balade ludique code à déchiffrer, matériel à manipuler et énigmes variées.

Un animateur vous présentera le matériel et le concept original du jeu puis vous partirez, par équipes, à la recherche des indices. Vous serez indépendants et autonomes sur votre parcours mais l’animateur reste présent en ville pendant toute la durée de l’activité pour vous guider vers la bonne réponse en cas de besoin.

Une fois le jeu terminé, les enfants recevront une surprise qui leur rappellera les moments marquants de leur aventure.

Plusieurs niveaux famille (adultes + enfants de 8 à 12 ans) ou adultes et ados (à partir de 14 ans).

Matériel à prévoir

Des chaussures de marche (on marche entre 2 et 3 km)

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Accessible aux poussettes

Accessible aux fauteuils roulants

Chiens tolérés si tenus en laisse

Réservation obligatoire sur le site internet des Archi Kurieux ou dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud. .

Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

