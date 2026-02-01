Jeu de piste avec Les enfants de la résistance Place du commerce Plumaugat
Jeu de piste avec Les enfants de la résistance Place du commerce Plumaugat mercredi 18 février 2026.
Jeu de piste avec Les enfants de la résistance
Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Viens aider l’équipe du Lynx à sauver Jack, un aviateur allié.
A partir de 12 ans
Inscription conseillée. .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
