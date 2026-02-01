Jeu de piste avec Les enfants de la résistance Place du commerce Plumaugat

Jeu de piste avec Les enfants de la résistance

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Viens aider l’équipe du Lynx à sauver Jack, un aviateur allié.

A partir de 12 ans

Inscription conseillée. .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

