Jeu de piste avec Till et Froll

Le Blancrupt Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-01 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-25 2026-07-04 2026-09-05

Till et Froll vous guident dans une aventure sur skis de fond ou en randonnée, une quête familiale amusante pour percer le mot mystère au Lac Blanc.

Vivez une aventure ludique au Lac Blanc en suivant nos deux petits lutins malicieux Till et Froll.

Sur vos skis de fond ou à pieds (lorsqu’il n’y à pas de neige et que les pistes sont fermées ), partez à la recherche des panneaux cachés le long du parcours chaque découverte vous permet d’avancer dans votre grille de mots croisés et de vous rapprocher du mot mystère.

Les enfants adorent chercher, observer et rassembler les indices, pendant que les parents profitent d’un moment complice en pleine nature. Une activité hivernale accessible, amusante et idéale pour initier les plus jeunes au domaine nordique du Lac Blanc ou estivale pour profiter de la nature et des paysages… avec, à la clé, une récompense qui ravira les enfants.

Livret gratuit disponible au bureau de l’office de tourisme.

Un forfait de ski de fond est requis pour participer à l’animation si le domaine nordique est ouvert. .

Le Blancrupt Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

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English :

Till and Froll guide you on a cross-country skiing or hiking adventure, a fun family quest to unravel the mystery word at Lac Blanc.

L’événement Jeu de piste avec Till et Froll Orbey a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg