Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans)

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Barbotine, la grenouille étourdie du Prieuré, est dans tous ses états elle a perdu les pages de l’histoire qu’elle voulait raconter aux enfants ! Aidez-la à les retrouver en parcourant le Prieuré, avant de découvrir ce conte illustré, lu avec un petit théâtre japonais (butaï).

Barbotine, la grenouille étourdie du Prieuré, est dans tous ses états elle a perdu les pages de l’histoire qu’elle voulait raconter aux enfants ! Aidez-la à les retrouver en parcourant le Prieuré, avant de découvrir ce conte illustré, lu avec un petit théâtre japonais (butaï). 5 .

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

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English :

Barbotine, the priory?s stunned frog, is very worried: she?s lost all the pages of the story she wanted to tell the children. Help her find them by exploring the buildings and gardens, and discover her fabulous adventure.

For children aged 4 to 8.

L’événement Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans) La Riche a été mis à jour le 2026-03-14 par Conseil Départemental 37