Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne
Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne mercredi 31 décembre 2025.
Jeu de piste
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Découvrez la ville en jouant.
En groupes, vous voici à la recherche d’indices, de détails, de raccourcis…Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le guide à temps? .
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
