Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne

Jeu de piste

Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne mercredi 11 février 2026.

Jeu de piste

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Découvrez la ville en jouant.
En famille, entre amis, vous voici à la recherche d’indices, de détails, de raccourcis…Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le guide à temps?   .

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste

L’événement Jeu de piste Bayonne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Bayonne