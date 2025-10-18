Jeu de piste Donjon Bazoges-en-Pareds

Jeu de piste Donjon Bazoges-en-Pareds samedi 18 octobre 2025.

Jeu de piste

Donjon 12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds Vendée

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-11-01 2025-11-02

L’affaire Jehan Girard Mystère au Donjon

Le seigneur Jehan Girard a disparu… nul ne sait où il est passé. Un enlèvement? Une trahison? Un complot? Vous êtes chargés de mener l’enquête. A travers les différentes pièces du donjon et les extérieurs, collectez des indices, interrogez les traces, éliminez les suspects. Ouvrez l’oeil. Et que la vérité éclate…

Réservation conseillée pour le jeu de piste donjon@bazoges-en-pareds.fr

6 personnes max par horaire

A partir de 8 ans

25€ la session .

Donjon 12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire donjon@bazoges-en-pareds.fr

English :

The Jehan Girard affair Mystery at the Donjon

German :

Der Fall Jehan Girard Mysterium im Donjon

Italiano :

L’affare Jehan Girard Mistero nel Donjon

Espanol :

El asunto Jehan Girard Misterio en el Donjon

