Jeu de piste Bois saint Martin (entréée : https://g.co/kgs/M7Uf4w1) Noisy-le-Grand

Jeu de piste Bois saint Martin (entréée : https://g.co/kgs/M7Uf4w1) Noisy-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste 20 septembre – 8 novembre, certains samedis Bois saint Martin (entréée : https://g.co/kgs/M7Uf4w1) Seine-Saint-Denis

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-11-08T14:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Vous commencez une visite dans les bois avec un guide qui vous raconte une histoire. Mais celui-ci disparait… heureusement vous avez une carte et des pistes pour découvrir les lieux et surtout résoudre des énigmes !

Cette visite ludique va vous permettre de découvrir des faits simples sur la nature, tout en vous amusant. Suivez des pistes sous forme de devinettes et de petits jeux à résoudre, tel un aventurier.

Laissez le temps à vos petits explorateurs de faire leur propre cheminement et faites leur confiance ! C’est eux qui vous guideront.

Contenu :

– Animaux et petites bêtes de la forêt

– Arbres, plantes et autres

Entrée : https://g.co/kgs/M7Uf4w1

Bois saint Martin (entréée : https://g.co/kgs/M7Uf4w1) Avenue du bois Saint Martin, 93160, Noisy le Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « joannature.pro@gmail.com »}] [{« link »: « https://g.co/kgs/M7Uf4w1 »}]

Vous visitez un lieu mais votre guide disparaît… à vous de suivre les indices pour finir le parcours comme des aventuriers ! escape game ludique