Jeu de piste | Catastrophe à Pâques ! Quai Cyrano Bergerac

Jeu de piste | Catastrophe à Pâques !

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Les lettres d’un mot très important se sont échappées et cachées dans des œufs mystérieux disséminés dans l’office de tourisme.

Les enfants devront retrouver chaque lettre et reconstituer le mot secret pour sauver la fête ! Un nouveau jeu de piste dans l’office de tourisme, la maison des vins et le cloître des Récollets.

De 3 à 6 ans • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Jeu de piste | Catastrophe à Pâques !

L’événement Jeu de piste | Catastrophe à Pâques ! Bergerac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides