Jeu de piste « chasse aux décors ! » Landerneau

Jeu de piste « chasse aux décors ! » Landerneau samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste « chasse aux décors ! »

Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2025, partez à la découverte des détails architecturaux des rues landernéennes. À partir de 8 ans. Départ place Saint-Thomas. .

Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste « chasse aux décors ! » Landerneau a été mis à jour le 2025-08-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS