Jeu de piste chasse aux flocons de neige Lauzerte

Jeu de piste chasse aux flocons de neige

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Cet hiver, les flocons se sont éparpillés dans toute la cité médiévale de Lauzerte ! À vous de les retrouver en parcourant les ruelles et en relevant 10 défis. Observation, logique, orientation et coopération seront vos meilleurs alliés !

service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61

English :

This winter, snowflakes are scattered all over the medieval town of Lauzerte! It’s up to you to find them by wandering the narrow streets and completing 10 challenges. Observation, logic, orientation and cooperation will be your best allies!

