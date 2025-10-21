Jeu de piste « Chasseurs de citrouille » Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-21

fin : 2025-10-31

2025-10-21

Pendant toutes les vacances scolaires, du 21 au 31 octobre, participez au jeu de piste organisé dans la médiathèque de Saint-Denis d’Oléron.

+33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Pumpkin hunters » treasure hunt

During all school vacations, from October 21 to 31, take part in the treasure hunt organized in the Saint-Denis d’Oléron media library.

German : Schnitzeljagd « Kürbisjäger » (Kürbisjäger)

Nehmen Sie während der gesamten Schulferien, vom 21. bis 31. Oktober, an der Schnitzeljagd teil, die in der Mediathek von Saint-Denis d’Oléron organisiert wird.

Italiano :

Durante tutte le vacanze scolastiche, dal 21 al 31 ottobre, partecipate alla caccia al tesoro organizzata nella mediateca di Saint-Denis d’Oléron.

Espanol : Caza del tesoro « Cazadores de calabazas

Durante todas las vacaciones escolares, del 21 al 31 de octubre, participe en la búsqueda del tesoro organizada en la mediateca de Saint-Denis d’Oléron.

